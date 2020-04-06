 

В Луганской области в ДТП с пограничником погибли два человека – ГБР

06.04.2020, 0:54, Новости дня

В ночь на 5 апреля в поселке Марковка Луганской области произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

“По предварительной информации… автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом”, – сказано в сообщении.

На месте происшествия погибли двое мужчин. Еще двое, в том числе сотрудник ГПСУ, госпитализированы с многочисленными травами.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (повлекшее гибель нескольких лиц нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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