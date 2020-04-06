 

Главный санврач Шотландии подает в отставку после нарушения карантина

06.04.2020, 0:54, Новости дня

5 апреля главный санитарный врач Шотландии Кэтрин Колдервуд написала заявление об отставке. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, с должности она уходит “с тяжелым сердцем”.

Причиной отставки послужило то, что Колдервуд вторые выходные подряд ездила в еще один свой дом, несмотря на собственные рекомендации соблюдать карантинные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Колдервуд была назначена на должность в 2015 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,26 млн, из них почти 260 тыс. выздоровели, более 69 тыс. умерли.

Число смертей в Великобритании, куда входит Шотландия, – более 4,9 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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