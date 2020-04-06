Появились сведения о подключении премьера Великобритании к ИВЛ

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06.04.2020, 0:53, Новости дня

Премьер-министру Великобритании Британии Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», – приводит слова источника РИА «Новости».

Накануне Джонсона госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении в Великобритании карантина. 27 марта глава британского правительства сообщил, что заразился коронавирусом. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом. В тот же день власти Британии предсказали пик распространения коронавируса в стране.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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