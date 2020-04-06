 

Лариса Гузеева обвинила мужа в обжорстве во время карантина

06.04.2020, 0:53, Разное

Лариса Гузеева обвинила собственного супруга в обжорстве, появившемся во время карантина. Телеведущая призналась, что любит готовить, однако уже устала от постоянного пребывания у плиты.
Во время изоляции, вызванной мерами предупреждения заражения коронавирусом, Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам на возросший аппетит членов семьи. Она записала видео, в котором показала, как запрещает супругу Игорю Бухарову подходить к холодильнику и уменьшать запасы пищи.

Перед камерой Гузеева шуточно заявляет, что её муж в течение суток остаётся у холодильника. Она призвала его закрыть дверь и заняться молитвами. Телеведущая записала видео, чтобы поднять настроение своим подписчикам. Последние отметили, что ситуация в доме у знаменитости аналогична той, с которой они столкнулись сами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Электрический BMW iX3 получит фирменные аэродинамические колеса

02.04 / Предприятия моногородов России во время пандемии переходят на производство антисептиков и масок

08.02 / Игровой смартфон Nubia Red Devils 5G представят на MWC 2020

03.03 / Житель Мурманской области на Масленицу поджег супругу

20.03 / Oppo Reno 2 Ace уличили в копировании дизайна Redmi K30 Pro

23.03 / В Великобритании создали приложение для подсчета запасов туалетной бумаги на карантине

17.02 / Мнение: Письмо: “Как все это сохранить?”

13.03 / Специалисты обнаружили следы стегозавров в Шотландии

17.03 / В Москве обсуждают план полного закрытия столицы на карантин

17.02 / Медики сообщили, кому вредно употреблять твердый сыр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска