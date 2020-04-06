Лариса Гузеева обвинила мужа в обжорстве во время карантина

06.04.2020, 0:53, Разное

Лариса Гузеева обвинила собственного супруга в обжорстве, появившемся во время карантина. Телеведущая призналась, что любит готовить, однако уже устала от постоянного пребывания у плиты.

Во время изоляции, вызванной мерами предупреждения заражения коронавирусом, Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам на возросший аппетит членов семьи. Она записала видео, в котором показала, как запрещает супругу Игорю Бухарову подходить к холодильнику и уменьшать запасы пищи.

Перед камерой Гузеева шуточно заявляет, что её муж в течение суток остаётся у холодильника. Она призвала его закрыть дверь и заняться молитвами. Телеведущая записала видео, чтобы поднять настроение своим подписчикам. Последние отметили, что ситуация в доме у знаменитости аналогична той, с которой они столкнулись сами.