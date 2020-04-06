Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

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06.04.2020, 0:50, Новости дня

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19. Он оставил предсмертную записку, в которой все объяснил.

Впрочем, мэр города Реймс Арно Робин, рассказавший о кончине спортивного медика, отказался раскрывать содержимое последнего послания Гонсалеса, сообщает Le Parisien. Робин хорошо знал медика, и считал того одной из легенд местного футбольного клуба, выступающего в Лиге 1.

Предыдущие две недели 60-летний Гонсалес находился в домашней самоизоляции вместе со своей супругой, у которой также был диагностирован коронавирус.

Гонсалес проработал врачом "Реймса" больше 20 лет. 



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