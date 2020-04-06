Коронавирус: премьера Великобритании положили в госпиталь
06.04.2020, 0:50, Новости дня
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностирован коронавирус, в воскресенье был госпитализирован.
Это было сделано по соображениям предосторожности, сообщили в канцелярии главы правительства, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра после десяти дней после положительного результата теста на вирус.
По информации РИА Новости, Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.
Помимо Джонсона, инфекцию подхватила и его беременная невеста Керри Саймондс. Также коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок — они уже выздоровели.
По последним данным, число умерших в Великобритании от коронавируса достигло пяти тысяч, заразилось около 48 тысяч человек, передает ТАСС.
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