 

Коронавирус: премьера Великобритании положили в госпиталь

06.04.2020, 0:50, Новости дня

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностирован коронавирус, в воскресенье был госпитализирован.

Это было сделано по соображениям предосторожности, сообщили в канцелярии главы правительства, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра после десяти дней после положительного результата теста на вирус.

По информации РИА Новости, Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Помимо Джонсона, инфекцию подхватила и его беременная невеста Керри Саймондс. Также коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок — они уже выздоровели.

По последним данным, число умерших в Великобритании от коронавируса достигло пяти тысяч, заразилось около 48 тысяч человек, передает ТАСС.

 



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