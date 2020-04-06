Пикап-кабриолет Dodge Dakota продадут с аукциона

06.04.2020, 0:41, Новости дня

В США выставили на аукцион новую модель кабриолета-купе Dodge Dakota 1990 года выпуска.

В свою очередь, данный экземпляр выпускался достаточно короткий период времени с 1989 по 1991 годы. За счет такой особенности предложенный экземпляр является наиболее уникальным и эксклюзивным. Выпуск Dodge Dakota выпускался силами компаний Dodge и Sunroof. Кроме того, автомобиль имел также виниловый откидной верх, который можно было сменить из металлической конструкции в специальной мастерской.

Что касается технических характеристик, то новая модель обладает усовершенствованным мотором на 3,9 литра с мощностью 125 л.с. Предложенный экземпляр имеет общий пробег около 100 тысяч километров. Пока стоимость данного автомобиля не раскрывается.