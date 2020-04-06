Опубликована информация о новом пикапе Toyota Tundra

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06.04.2020, 0:41, Новости дня

В Сети опубликовали некоторые подробности об обновленном пикапе Toyota Tundra.

В свою очередь, японские инженеры постарались сделать данный автомобиль максимально продвинутым, тем самым выступая в качестве конкурентов для американского пикапа F-150. Кроме того, дизайн кузова по отдельным элементам схож с моделями Highlander и RAV4 в новом исполнении. Пикап получил хромированную решетку радиатора.

Задняя дверца пикапа впервые обладает электрическим приводом. Кроме того, распознать новое поколение можно по форме бамперов, головной оптики и другим компонентам. Под капотом Toyota Tundra установили 3,5-литровый бензинной мотор на 450 л.с. в максимальном исполнении с турбиной. Также автомобиль имеет полный привод и 10-ступенчатую коробку передач.



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