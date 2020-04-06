Глава Еврокомиссии: ЕС после эпидемии необходим «план Маршалла»

06.04.2020, 0:31, Новости дня

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции будет необходим новый "план Маршалла".

Об этом она написала в авторской колонке в газете Welt am Sonntag.

"Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", – написала фон дер Ляйен. Она также выразила уверенность, что большие финансовые вложения с целью помочь европейской экономике преодолеть последствия эпидемии "свяжут поколения между собой" и укрепят единство ЕС.

Главная мысль колонки главы Еврокомиссии – необходимость радикального пересмотра бюджета ЕС на 2021–2027 годы. По её мнению, страны ЕС должны проявить солидарность, направляя средства в этот бюджет.

План Маршалла – по имени госсекретаря США Джорджа Маршалла – предусматривал помощь со стороны США странам Европы после Второй мировой войны. Страны советского блока отвергли этот план, а государства Западной Европы, в том числе Западная Германия, – приняли. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после войны. Из текста фон дер Ляйен не следует, что она имеет в виду помощь со стороны США, "план Маршалла" упоминается как метафора больших и целенаправленных финансовых вложений.

В ЕС сейчас идёт дискуссия о том, какие инструменты задействовать для преодоления рецессии, которую, по всей видимости, вызовет эпидемия коронавируса.

На страны ЕС приходится примерно половина всех выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире – более 600 тысяч. Более 40 тысяч жителей стран ЕС умерли, больше всего жертв коронавируса в Италии, Испании и Франции. Экономики стран ЕС страдают не только из-за эпидемии, но и из-за карантинных мер, введённых в большинстве европейских государств, – закрыты многие предприятия, главным образом в сфере услуг, между странами Шенгенской зоны вновь введён пограничный контроль или вовсе закрыты границы. ЕС подвергается и критике, в частности, за недостаточную координацию помощи наиболее пострадавшим странам, таким как Италия.