У тигрицы из зоопарка в Бронксе диагностирован коронавирус

06.04.2020, 0:31, Новости дня

У малайской тигрицы по имени Надя (Nadia), находящейся в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года), диагностирован коронавирус. Об этом сообщила в воскресенье администрация зоопарка.

В сообщении отмечается, что у Нади, ее сестры по имени Азуль, двух амурских тигров и трех африканских львов, наблюдается сухой кашель. Ожидается, что все упомянутые животные поправятся.

Результаты проведенного теста подтвердила Национальная лаборатория ветеринарной службы, базирующаяся в Эймсе, штат Айова.