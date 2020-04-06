Госдеп решил вывезти граждан США из России

06.04.2020, 0:30, Новости дня

Чартерные рейсы для вывоза граждан США из РФ ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля, сообщила пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс.

«Госдепартамент организовал специальные чартерные рейсы для граждан США и, при наличии свободных мест, для законных постоянных резидентов США. Мы ожидаем, что рейсы вылетят из Москвы 9 апреля. Расписание еще может измениться», – цитирует пресс-атташе американского диппредставительства ТАСС.

Росс отметила, что пассажиры всех чартеров совершат пересадку в Лондоне «с последующим рейсом в один из шести городов США».

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США число заразившихся коронавирусом превысило 321,7 тыс. человек, 9 132 человека умерли, выздоровели 15 044 пациента.

Глава американской администрации Дональд Трамп предсказал в Соединенных Штатах еще «много смертей» в ближайшее время. Ситуацию с COVID-19 в США сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США, а также о том, почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.