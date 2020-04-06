 

Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года

06.04.2020, 0:05, Разное

Коронавирус в мире  

  • Заболели – 1139617; 
  •  Умерли – 61150; 
  •  Выздоровели – 236157.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, за за сутки коронавирусом в мире заболели более 82 тысяч человек. Лидером по числу зараженных остаются США – 312 тысяч человек. Эпицентром пандемии стал Нью-Йорк.   

Тревожная ситуация складывается и в Испании – 130 тысяч заболевших COVID-19. В Италии коронавирусом заразились 124 тысячи человек, в Германии – 96 тысяч, во Франции – 90.   

Коронавирус в России  

  • Заболели – 5389; 
  •  Умерли – 45; 
  •  Выздоровели – 355.  

В России коронавирус за последние сутки выявлен у 658 человек. Большая часть регионоа продолжает жить в режиме всеобщей изоляции. Отказались его вводить только несколько субъектов, включая Тульскую и Тверскую области.   

Для профилактики распространения коронавируса некоторые регионы прервали транспортное сообщение с Москвой, где больше всего заболевших. Так, регулярные рейсы со столицей приостановила Республика Алтай, а прилетевшие из столицы в Томск обязаны пройти двухнедельный карантин. В свою очередь РЖД приостановила сообщение с Белоруссией и Калининградской областью.  

Коронавирус в Москве  

  • Заболели – 3893; 
  •  Умерли – 29; 
  •  Выздоровели – 198.  

В Москве коронавирус за истекшие сутки обнаружили у 658 человек. В городе открыты только магазины продуктов и товаров первой необходимости, а также аптеки и зоомагазины.

Тем не менее в полном объеме продолжают работать государственные учреждения, общественный транспорт ходит в режиме выходного дня. В Дептрансе отмечают снижение загрузки метрополитена на 80% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.   

С 5 апреля в столице возобновляют работу салоны красоты, косметические центры и массажные салоны, имеющие медицинскую лицензию. Также указом мэра столицы Сергея Собянина открываются салоны оптики, и магазины, торгующие медицинскими изделиями и оборудованием. Ранее они были закрыты из-за коронавируса в Москве.

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