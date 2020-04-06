 

Мнение: Angels of Death

06.04.2020, 0:00, Разное

Прямо таки нашествие этой весной видео-проектов по Warhammer40k.
После "Death of Hope" https://colonelcassad.livejournal.com/5696397.html и "Астартес" https://colonelcassad.livejournal.com/5763605.html вышел трейлер официального сериала "Angels of Death".

"Кровавые ангелы", тираниды, специфическая стилистика и цветовая гамма, графика космических сражений на уровне роликов из Battlefleet Gothic Armada. Ну такое…
Хотя с другой стороны, был же "Хельсрич", где причудливая рисовка вполне себя оправдала. Посмотрим как тут получится.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Странная женщина-путешественник во времени из фильма Чарли Чаплина: Выводы 10 лет спустя

15.02 / Мнение: Русское ноу-хау допинга

23.03 / Мнение: Несколько наивных вопросов

19.03 / Российские звезды запустили флешмоб по мытью рук #мойдодырчеллендж

11.03 / Мнение: К вопросу о «национализации элит»

10.03 / Дочь Анджелины Джоли Шайло вынуждена передвигаться на костылях после операции: фото

05.04 / Компания Xiaomi показала проекционный автомобильный дисплей

08.02 / Охрана Минэнерго решила закупить наклейки «Обама ЧМО» по госконтракту

14.02 / Мнение: Обновление атомного ледокольного флота России превратилось в проблему

10.02 / Виталина Цымбалюк-Романовская показалась на публике с новым мужчиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска