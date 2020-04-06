Мнение: Angels of Death

06.04.2020, 0:00, Разное

Прямо таки нашествие этой весной видео-проектов по Warhammer40k.

После "Death of Hope" https://colonelcassad.livejournal.com/5696397.html и "Астартес" https://colonelcassad.livejournal.com/5763605.html вышел трейлер официального сериала "Angels of Death".

"Кровавые ангелы", тираниды, специфическая стилистика и цветовая гамма, графика космических сражений на уровне роликов из Battlefleet Gothic Armada. Ну такое…

Хотя с другой стороны, был же "Хельсрич", где причудливая рисовка вполне себя оправдала. Посмотрим как тут получится.