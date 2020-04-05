Экстрасенс рассказала о причине появления ролика с беременной Ольгой Бузовой

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05.04.2020, 23:53, Разное

Экстрасенс Фатима Хадуева пояснила о возможной причине появления ролика с беременной Ольгой Бузовой. Таким образом знаменитость развлекается с молодым человеком на карантине.
Многие поклонники всерьёз восприняли информацию о том, что Ольга Бузова беременна. Знаменитость даже записала видеоролик, в котором позирует с внушительным животом, но по итогу это оказалось просто шуткой, так как под платьем певица спрятала мягкую игрушку. Фатима Хадуева отметила, что подобное поведение свойственно молодой звезде и нечто подобного стоило ожидать. Она также не согласна, что исполнительница сделала это исключительно ради повышения собственной популярности. Исходя из слов экстрасенса, Бузова просто развлекается на карантине.

Несмотря на такие невинные, на первый взгляд, шутки, Фатима Хадуева предупредила о возможных последствиях. Экстрасенс уверена, что подобный видеоролик в будущем еще проявит себя, ведь за жизнью Ольги Бузовой следит огромное количество людей. Они, увидев это «разоблачение», испытают не самые приятные эмоции, а это может отразиться на энергетике певицы.



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