В Ужгороде коронавирусной инфекцией заболела семья священнослужителя

05.04.2020, 23:38, Новости дня

Коронавирусной инфекцией в Ужгороде заболели пять человека в одной семье священнослужителя. Об этом 5 апреля проинформировал сайт Ужгородского городского совета.

“В Ужгороде коронавирусом заболела целая семья. Это диакон 1992 года рождения, его родители и жена. В тяжелом состоянии сейчас отец диакона, мужчина 1956 года рождения. Больные находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священнослужителя, которая имеет имеет легкую форму коронавируса и лечится амбулаторно, находится дома с маленьким ребенком. COVID-19 у них подтвержден ПЦР-тестом. Шестимесячный ребенок также болен, ему тест будут делать завтра”, – сказано в сообщении.

Со слов самого священнослужителя, он не проводил службу в церкви с 8 марта.

“Отработан круг лиц, которые общались с заболевшими коронавирусом. …В который раз настоятельно просим: соблюдайте условий карантина, не выходите без необходимости на улицу, а если выходите – используйте маски или респираторы, перчатки, держите дистанцию”, – заявили в горсовете Ужгорода.

В Украине на вечер 5 апреля зарегистрировано 1308 случаев коронавирусной инфекции, скончались 37 человек, выздоровели 28. На утро в Закарпатской области было зарегистрировано 28 людей с COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло почти 1,25 млн, из них более 256 тыс. выздоровели, а 68 тыс. человек умерли.