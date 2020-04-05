В США за сутки коронавирус подтвердили более чем у 30 тыс. пациентов, скончались почти 1,3 тыс. человек

05.04.2020, 23:38, Новости дня

За последние 24 часа в Соединенных Штатах подтверждено более 30 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании данных властей штатов.

Общее число заболевших по состоянию на 23.35 по Киеву достигло 330 769 (сутки назад – 300 060 случаев). Больше трети инфицированных – 122 825 человек – приходится на штат Нью-Йорк. В Нью-Джерси зарегистрировано 37,5 тыс. пациентов с COVID-19, в Мичигане – 15,7 тыс., в Калифорнии – 13,9 тыс., в Луизиане – 13 тыс., во Флориде – 12,1 тыс., в Массачусетсе – 11,7 тыс., в Пенсильвании – 11,5 тыс., в Иллинойсе – 10,3 тыс.

Число умерших за сутки выросло на 1,3 тыс. – с 8,1 тыс. до 9,4 тыс. Почти половина всех летальных исходов приходится на штат Нью-Йорк (4,15 тыс.). В Нью-Джерси скончались 917 человек, в Мичигане – 617, в Луизиане – 477, в Калифорнии – 321, в штате Вашингтон – 314, в Иллинойсе – 243, чуть более 200 человек умерли в Массачусетсе, Джорджии и Флориде.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,26 млн, из них почти 259 тыс. выздоровели, более 68 тыс. умерли.