Премьер Британии Джонсон госпитализирован с коронавирусом

05.04.2020, 23:38, Новости дня

Вечером 5 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого 27 марта обнаружили коронавирус, был помещен в одну из лондонских больниц. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

В офисе премьера подчеркнули, что Джонсон лег в больницу по совету лечащего врача, чтобы сдать необходимые анализы. Пресс-секретарь главы правительства отметил, что это не экстренная госпитализация, а “предупредительный шаг, поскольку у премьера сохраняются постоянные симптомы коронавируса спустя 10 дней после положительного результата теста”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,26 млн, из них почти 259 тыс. выздоровели, более 68 тыс. умерли.

В Великобритании коронавирусом заразились 48,4 тыс. человек, умерли 4,9 тыс., выздоровели 229.

Коронавирус у Джонсона был подтвержден 27 марта, с тех пор он находился в резиденции на Даунинг-стрит. Он стал первым лидером крупной державы, заразившимся коронавирусной инфекцией.