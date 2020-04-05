Киселёв – о настоящих и “мусорных” героях

05.04.2020, 23:31, Новости дня

По законам западного кинематографа происходящее сейчас на планете Земля требует супергероя со сверхспособностями. Таких супергероев наплодили уже десятки. Они спасают человечество удивительными способами. И обязательно кого-то побеждают.

Высокоинтеллектуальный Бэтмен в стилизованном костюме летучей мыши наводит страх на преступников. Его тело буквально непробиваемо. А ко всем вирусам и ядам у Бэтмена — сверхиммунитет: микрозрение, позволяющее разглядывать атомы, и суперслух, позволяющий слышать радиоволны.

А чудо-женщина Диана? Летает со скоростью в разы быстрее звука. Исключительна в боевых искусствах. И тоже исключительный иммунитет ко всем болезням и ядам на свете. Будучи раненой, выздоравливает мгновенно. Любимый инструмент — Лассо Истины, позволяющее проникать в любые тайны. Икона феминисток.

"Корпус зеленых фонарей" отвечает за спокойствие и порядок вообще всей Вселенной. И вот уже не одну тысячу лет. Вот он — супергерой. У него есть Кольцо силы. И такого не сломить. Он побеждает.

Еще хорош Железный человек. Но понятно, что круче всех Человек-паук.

Все эти удивительные существа выдуманы. Как выдуманы и кошмарные события — воинственные пришельцы, природные катаклизмы, зловещие монстры и прочие ужастики — все, с чем борются супергерои. Выдумано. Западному миру словно не хватало адреналина, ведь в реальной жизни все однообразно и предсказуемо. Каждый день одно и то же. И чтобы пощекотать нервишки, придумывались кинокатастрофы — ужастики и спасительные супергерои.

Но вот пришла реальная проблема – коронавирус – и все, что раньше пугало и восхищало многие миллионы, одномоментно превратилось в мусор. А супергерои вдруг стали и беспомощными, и даже ненужными. Мусор.

Но, быть может, найдется сейчас новый супергерой, тот, что спасет мир от коронавируса? А если так, то кто им станет? Или это порочная логика? Ведь супергерой — что-то слишком западное. Между тем именно с Востока человечеству предлагается не просто "мусорный" супергерой, а другая, альтернативная гуманистическая модель. И это серьезно. Без супергероев. Но работающая. И вот в чем ее принципиальное отличие.

В центре западной гуманистической модели — человек как венец творенья. Со всеми его раскрепощенными пороками, которые обществу положено обслуживать. Дообслуживались до того, что само общество стало беззащитным. А культ индивидуализма в конечном счете стал работать против самого индивидуума.

Вот горький вывод, к которому пришли врачи клиники имени Папы Иоанна XXIII в Бергамо, как раз в итальянском эпицентре пандемии, где умерших не успевают кремировать, а сами больницы становятся рассадниками заразы, где сейчас настоящая гуманитарная катастрофа, в Ломбардии — богатейшем регионе Италии.

"Традиционно западные системы здравоохранения ориентированы на пациента, но эпидемия требует изменить подход в пользу помощи, ориентированной на общество в целом. Предотвратить катастрофу можно лишь широкой работой с населением. Пандемические решения должны коснуться всего общества, а не только больниц", — считают медики.

То есть не личность главное, а общество. Тогда и личности можно спасать. Но ведь это как раз другая гуманистическая модель. Когда общество состоит из граждан, которые относятся к своим свободам и собственной роли соразмерно с нуждами других. Общество тех, для которых общественное благо не пустой звук.

И по факту сейчас именно такая модель в Китае оказалась более эффективна в борьбе за жизни своих людей, нежели западная модель. Причем в измеряемых величинах. Китай одолел коронавирус с потерями в три с половиной тысячи человек умершими. Запад, не подойдя даже к пику пандемии, теряет уже в 10 раз больше. Так чей гуманизм более гуманный? Какая модель надежнее защищает своих граждан? И какая модель в конце концов более жизнеспособна? Ну, знаете, в спорте говорят: счет — на табло.

Ну а РФ тогда на каком свете сейчас? Мы ведь в нашей истории многое проходили. И даже в крайностях: Экспериментов хватало. Но неизменным все же оставалось в нас одно: как хотите это называйте — соборность, общинность, советский коллективизм или новая солидарность, а это все одно и то же. Нам нужно быть вместе физически и духовно. Для нас огромная многонациональная РФ — форма жизни. Да, мы можем быть легкомысленными и беспечными. Но в случае крайней опасности демонстрируем чудеса сознательности, организованности, дисциплины. И спокойно ставим общественное выше личного. Вот она — победная гуманистическая модель.

Пример тому — Великая Отечественная, 75-летие Победы в которой уже совсем скоро. Героизм, кстати, в ней был массовым. Героев у нас были миллионы. И не нуждаются они в этой дурацкой приставке "супер", ведь настоящие они, а не придуманные.

Вот и сегодня наши медики — герои. Наши правоохранители — герои. Все, кто занят жизнеобеспечением наших городов и поселков, — герои. Волонтеры — герои. И даже немного герои — все, кто честно соблюдают карантин. Вместе мы сохраним друг друга. А вирус будет разбит! Победа будет за нами!

Текст:

"Вести недели"