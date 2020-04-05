 

Шесть футболистов “Ливерпуля” включены в сборную сезона премьер-лиги

05.04.2020, 23:31, Новости дня

В чемпионате Англии по футболу уже составили символическую сборную по итогам сезона 2019/20. Свою версию лучших игроков определил Sky Sports. В него вошли сразу шесть игроков лидирующего в АПЛ "Ливерпуля".

Кроме мерсисайдцев в список 11 лучших футболистов сезона также были включены два игрока "Лестера", два — из "Шеффилд Юнайтед" и только один — из "Манчестер Сити".

Полностью список выглядит следующим образом: вратарь Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед"), защитники Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон (все — "Ливерпуль") и Джек О'Коннелл ("Шеффилд Юнайтед"), полузащитники Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") и Уилфред Ндиди ("Лестер"), нападающие Мохамед Салах, Садио Мане ("Ливерпуль") и Джейми Варди ("Лестер").

Напомним, что сезон в Англии официально еще не завершен. Из-за пандемии коронавируса футбольные турниры поставлены на паузу. После 29 туров "Ливерпуль" занимает первое место с отрывом в 25 очков от идущего вторым "МанСити".



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