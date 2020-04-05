Расстрелявший пять человек под Рязанью объяснил бойню «самообороной»

05.04.2020, 23:30, Новости дня

Подозреваемый в убийстве пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области на допросе дал признательные показания, объяснив свои действия «необходимой обороной», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвел выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной», – говорится в сообщении на сайте СК России.

В связи с общественным резонансом и необходимостью проведения большого объема работы материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Рязанской области, добавили в пресс-службе.

Касимовский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца, до 4 июня 2020 года, передает ТАСС.

Напомним, накануне мужчина 1988 года рождения расстрелял компанию из пяти человек, которая шумела под его окнами. Подозреваемый задержан, его допрашивают. Было опубликовано видео с места убийства.

Убитыми оказались пятеро молодых людей, в том числе девушка 22 лет и ее 24-летний муж.