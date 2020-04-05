 

Apple на втором месте среди лидирующих музыкальных сервисов

05.04.2020, 23:30, Разное

Всевозможные потоковые музыкальные сервисы продемонстрировали увеличение численности платных подписчиков. Лидерами оказались Spotify и Apple со своим вторым местом.
Согласно материалам отчета специалистов портала Counterpoint Research, по результатам прошедшего года количество платных подписчиков разных музыкальных сервисов возросло на 32%, достигнув 358 миллионов человек. Эксперты уверены, что такие показатели можно объяснить возникновением эксклюзивного контента, сокращением стоимости и различными акциями. Как сейчас предполагается, по итогам нынешнего года количество юзеров увеличится еще на 25%, до 450 миллионов пользователей.

Лидирует среди потоковых сервисов Spotify, которая может похвастаться 31% общей выручки в отрасли и 35% дохода от платных подписок. Далее находится Apple Music 24% и 19% соответственно. Замкнул тройку лучших Amazon с долей в 15% от общего заработка подписок. Оказались в перечне самых престижных Tencent Music и YouTube Music.

Онлайн-сервис Spotify работает на рынке 14 лет. Он дает возможность бесплатно и легально прослушать десятки миллионов песен, подкастов и аудиокниг, не загружая их на смартфон или иное мобильное устройство. На портал приходится 36% всемирного аудиостриминга, он функционирует в большей части Европы, Америке, Австралии, Новой Зеландии, определенных государствах Африки и Азии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Звезда оказалась на краю Млечного Пути из-за «катапультирования» черной дырой

01.04 / Леонид Якубович о съёмках первых выпусков «Поля чудес»: «У меня, что называется, ноги отнялись»

27.03 / Мнение: Условие

09.04 / Мнение: Сито и пороги

18.02 / Ксения Собчак, Константин Богомолов, Надежда Оболенцева и другие на дне рождения клуба “418”

23.03 / Объединённые трагедией, а затем – победой

10.03 / Магазины станут меньше: россиянам пообещали перемены

27.03 / Мнение: Динамика СЗ в ФС “Разморозка”

04.03 / Максим Галкин связывает проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой с поездкой в Чернобыль

03.04 / Мнение: “Колоритный парень” угрожает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска