Apple на втором месте среди лидирующих музыкальных сервисов

05.04.2020, 23:30, Разное

Всевозможные потоковые музыкальные сервисы продемонстрировали увеличение численности платных подписчиков. Лидерами оказались Spotify и Apple со своим вторым местом.

Согласно материалам отчета специалистов портала Counterpoint Research, по результатам прошедшего года количество платных подписчиков разных музыкальных сервисов возросло на 32%, достигнув 358 миллионов человек. Эксперты уверены, что такие показатели можно объяснить возникновением эксклюзивного контента, сокращением стоимости и различными акциями. Как сейчас предполагается, по итогам нынешнего года количество юзеров увеличится еще на 25%, до 450 миллионов пользователей.

Лидирует среди потоковых сервисов Spotify, которая может похвастаться 31% общей выручки в отрасли и 35% дохода от платных подписок. Далее находится Apple Music 24% и 19% соответственно. Замкнул тройку лучших Amazon с долей в 15% от общего заработка подписок. Оказались в перечне самых престижных Tencent Music и YouTube Music.

Онлайн-сервис Spotify работает на рынке 14 лет. Он дает возможность бесплатно и легально прослушать десятки миллионов песен, подкастов и аудиокниг, не загружая их на смартфон или иное мобильное устройство. На портал приходится 36% всемирного аудиостриминга, он функционирует в большей части Европы, Америке, Австралии, Новой Зеландии, определенных государствах Африки и Азии.