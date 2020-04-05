 

Улучшить состояние пациентов с диабетом второго типа может фитнес

05.04.2020, 23:20, Новости дня

Ученые обнаружили, что физические упражнения улучшают функцию сердечно-сосудистой системы у пациентов с диабетом второго типа.

В эксперименте специалистов приняли участие 87 пациентов с диабетом второго типа, их возраст составил от 18 до 65 лет. добровольцы были разделены на три группы: первая группа вела обычный образ жизни, вторая – занималась аэробными упражнениями, а третья – соблюдала низкоэнергетическую диету. Эксперимент длился 12 недель.

Результаты исследования показали, что пациенты, которые регулярно выполняли физические упражнения, значительно улучшили функцию сердечно-сосудистой системы и увеличили свои физические возможности.



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