Создан руль, который меняет форму во время движения

05.04.2020, 23:20, Новости дня

Создатели утверждают, что новая разработка позволяет делать руль овальным. Новая технология, которую создала компания BMW, позволяет владельцу автомобиля увеличивать его безопасность и увеличивать пространство. Ученые занимались тестированием новой разработки. Испытания доказали эффективность роботизированного руля. С помощью созданной технологии водитель сможет более оперативно реагировать на рулевое колесо, которое в чрезвычайной ситуации автоматически меняет свою форму.