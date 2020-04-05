Создан руль, который меняет форму во время движения

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05.04.2020, 23:20, Новости дня

Создатели утверждают, что новая разработка позволяет делать руль овальным.

Новая технология, которую создала компания BMW, позволяет владельцу автомобиля увеличивать его безопасность и увеличивать пространство.

Ученые занимались тестированием новой разработки. Испытания доказали эффективность роботизированного руля. С помощью созданной технологии водитель сможет более оперативно реагировать на рулевое колесо, которое в чрезвычайной ситуации автоматически меняет свою форму.



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