 

Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Air 2S представила

05.04.2020, 23:20, Новости дня

Китайский бренд Xiaomi официально презентовал публике новые беспроводные наушники Mi Air 2S TWS.

Одним из главных достоинств данного девайса является то, что наушники способны проработать без подзарядки до 5 часов. Производитель внедрил в модель двухядерный процессор а также бинауральную синхронную звукопередачу. Новинка Mi Air 2S TWS способна обеспечить максимальное синхронное воспроизведение звука и изображения.

Беспроводные наушники Mi Air 2S TWS поддерживают новый модуль Bluetooth 5 и фирменный голосовой модуль. Вместе с тем новинка может проработать без подключения и при помощи фирменного кейса до 24 часов за счет встроенного аккумулятора для подзарядки самих наушников.



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