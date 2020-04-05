Honor подтвердил характеристики смартфона Honor Play 4T

05.04.2020, 23:20, Новости дня

Китайская компания Honor поделилась тизерным изображением нового смартфона Honor Play 4T.

Напомним, данный аппарат официально представят перед широкой аудиторией уже 9 апреля. Рекламные постеры частично рассекречивают характеристики смартфона Honor Play 4T, который ранее полностью раскрыли инсайдеры. Новый девайс получит мощный восьмиядерный процессор Kirin 810. Кроме того, новинка обладает усиленным аккумулятором на 4000 мАч.

Основная камера аппарата имеет основной датчик 48 мегапикселей. Новый смартфон является практически полностью копией модели Huawei Nova 5z лишь с некоторыми незначительными особенностями. Ориентировочная стоимость аппарат на рынке достигнет примерно 200 долларов.