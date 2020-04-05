Миллиардные тендеры на благоустройство Москвы в разгар коронавируса

05.04.2020, 23:11, Новости дня

По сообщениям СМИ, мэрия Москвы, уже после объявления режима строгой самоизоляции в связи с коронавирусом, разместила несколько тендеров на благоустройство города на сумму 5,3 миллиарда рублей. Это дополнение к тому, что в феврале-марте нынешнего года, когда масштабы пандемии ни для кого не составляли секрета, на те же самые цели были проведены тендеры на сумму 12 миллиардов рублей.

Данная информация прошла на фоне резонансного заявления столичного градоначальника Сергея Собянина, который на федеральном телеканале сказал, что региональные «бюджеты треснут», если из них напрямую дотировать граждан, вынужденных в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина до конца апреля оставаться дома без работы.

Напомним, что, как обещал президент РФ, им сохранят зарплату; в детали он, однако, вдаваться не стал.

Между тем в США стартовала новая программа кредитования для малого бизнеса общим объемом 350 миллиардов долларов, призванная помочь компаниям выплачивать зарплату сотрудникам. Программа – часть пакета антикризисных мер в размере 2,2 триллиона долларов, который недавно принял Конгресс.

Аналогичные меры действуют и в европейских странах. Так, правительство Германии выделило 50 миллиардов евро для фрилансеров и индивидуальных предприятий. Малым предприятиям (до 10 человек) в зависимости от количества сотрудников в расчете на три месяца безвозмездно выплачивается от 5 до 15 тысяч евро. Деньги, по данным СМИ, поступают без всяких проволочек.

Указом мэра Москвы столичным жителям старше 65 лет выплачено по 2 тысячи рублей. Еще по две тысячи им было обещано в случае неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

В то же время под благоустройством в столице России уже давно подразумевается, прежде всего, укладка и замена плитки, а потом уже все остальное. По мнению журналистов-расследователей, нередко работы производятся без всякой видимой необходимости.

В числе главных получателей выгоды от госзаказов в прессе называют миллиардеров Андрея Бокарева и Искандара Махмудова.

По мнению политолога Кирилла Рогова, заявление мэра столицы о том, что местные бюджеты не выдержат нагрузки в случае финансовой поддержки граждан, представляет собой «неправду чистой воды».

«В Москве 7 миллионов работников, из них надо вычесть тех, кто получает зарплату из бюджета, – они ее получат. Останется, думаю, менее 5 миллионов. Даже если всем им выплатить по 20 тыс. рублей, нужно всего 100 млрд. За 2017 -2019 гг. на программы благоустройства и украшательства города было потрачено примерно 1,4 триллиона рублей. Т.е., нужны 7% от этой суммы», – пишет Рогов на своей странице в Facebook.

Просто плитки и бордюры городские власти любят больше, чем людей, резюмирует политолог.

Руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» объяснил выделение денег на укладку плитки в период кризиса, порожденного коронавирусом, тем, что для московской власти личная нажива, по всей вероятности, более важна, чем решение проблем города. Как ему представляется, ради этого они готовы рискнуть даже своим политическим будущим.

«Да, сегодня Сергей Собянин – фронтмен борьбы с коронавирусом в стране, и на фоне отмалчивающегося, по большей части, и самоудалившегося президента смотрелся достаточно выигрышно, – отмечает Гозман. – Тем не менее, как мы видим, личная нажива остается приоритетом – либо его самого, либо его команды, уж не знаю, как в данной сфере перераспределяются их полномочия».

Очевидно, что выброшенные на ветер деньги могли быть использованы на прямую поддержку людей и малого бизнеса, на срочную закупку средств индивидуальной защиты, прежде всего для врачей, но и для остальных граждан, разумеется, тоже, подчеркивает Леонид Гозман.