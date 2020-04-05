Ученые рассказали, что большие бедра снижают риски развития болезней сердца при ожирении

05.04.2020, 23:09, Разное

Китайские исследователи рассказали, что большие бедра могут понижать риски возникновения сердечно-сосудистых болезней при избыточном весе. К таким выводам пришли сотрудники SJTU, сообщено на страницах Endocrine Connection.

Исследователи смогли изучить взаимосвязь, которая существует меж окружностями бедер и кровяным давлением. В эксперименте участвовало 9,2 тысячи людей от 40 лет. Более 5,3 тысячи участников были с избыточным весом, а у 4,1 тысячи – объемы нормальные.

Ученые узнали, что данный феномен не обуславливался ни возрастом, ни ИМТ и окружностью талии у мужчин, имевших обхват бедер от 55 см и женщин с обхватом более 54 сантиметров. Они реже сталкивались с повышенным давлением. Чаще оно встречалась при обхвате бедер от 50 см для девушек и 51 для парней.

Жир в ногах необходим для обмена веществ, этим он отличается от висцерального жира. Благодаря таким показателям удастся диагностировать и предупреждать проблемы высокого давления и сердечно-сосудистых болезней.