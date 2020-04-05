SVT – шведский министр зря обвинял в «интернет-атаке» Россию — за ней стояла стокгольмская бабушка

05.04.2020, 22:54, Новости дня

Министр энергетики и информационных технологий Швеции Андерс Игеман обвинил Россию в попытке дестабилизировать обсуждение проблематики сетей 5G в стране, однако в реальности Москва не имела к «интернет-атакам» никакого отношения, пишет SVT со ссылкой на данные собственного расследования. Как отмечает канал, вдохновительницей комментариев в Facebook против Wi-fi оказалась жительница Стокгольма Катарина Холльбринк, охарактеризовавшая себя как «обычную шведскую бабушку», которой небезразлична эта тема.



Reuters

Министр энергетики и информационных технологий Швеции Андерс Игеман обвинил Россию в попытке дестабилизировать обсуждение сетей 5G и в своё время поделился в соцсетях сообщением «Игеман стал мишенью для российской интернет-атаки». Однако канал SVT изучил это дело и не нашёл в нём никакого иностранного следа.

Всего SVT проверил 2 тыс. комментариев к посту в Facebook, которые и привели к тому, что министр в нескольких СМИ обвинил Россию в попытке вмешаться в обсуждение темы шведских сетей 5G.

«Наверняка многие, кто обсуждают этот вопрос — это шведы, но когда речь заходит о 5G, то большая разница в том, что мы также видим тысячи комментариев от ботов», — заявлял ранее Игеман в интервью SVT.

Однако в результате расследования канал вместо ботов и других улик, указывающих на «российскую интернет-атаку» нашёл очевидные следы того, что большая масса комментариев появилась благодаря шведской группе в Facebook. По имеющимся данным, более половины пользователей, прокомментировавших пост Игемана, также являются членами группы под названием «Излучение WIFI опасно для здоровья. Остановите 5G». Администратор этого сообщества отправил своим 15 тыс. членам инструкцию следующего содержания: «ПОМОГИТЕ ВСЕМ! Идите на страницу Андерса Игемана в Facebook и комментируйте!»

Человеком, который запустил дискуссию в Facebook министра, оказалась Катарина Холльбринк. Она живёт в стокгольмском районе Сёдермальм и описывает себя как «обычную шведскую бабушку», которую беспокоит излучение. Выступление министра её весьма озадачило.

«У меня челюсть отвисла, это казалось нелепым. Очень многие отправились комментировать по нашему призыву», — сообщила она SVT.

Когда канал попросил самого Игемана разъяснить, что же он имел в виду, оказалось, что к подобным выводам пришёл его штаб после того, как тот зафиксировал некие «очевидные знаки». «Это вопрос, который интересует Россию, о чём говорят расследования как SVT, так и ведомств других стран», — отметил он.

На замечание, что сам факт российской деятельности не означает, что министр подвергся российской атаке, Игеман ответил следующее: «Конечно же, говорить об этом можно, но с другой стороны тяжело не заметить определённый рисунок гораздо более значительной активности вокруг этого комментария, а также похожие события в других странах, где связь между Россией и данной деятельностью доказана».

Бывший высокопоставленный дипломат Ханс Бликс приобрёл известность благодаря упорным попыткам докопаться до правды, когда США утверждали, что Саддам Хуссейн располагает оружием массового уничтожения. По его словам, на плечах политиков лежит большая ответственность, когда дело доходит до доказательств их слов. «Мне кажется, что на ведущих политических должностях у людей на руках должны быть аргументы, чтобы они не занимались пустыми спекуляциями», — заявил он в интервью SVT.