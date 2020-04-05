Археологи обнаружили на Камчатке поселения исчезнувшей культуры собаководов

05.04.2020, 22:53, Разное

Археологи провели раскопки на Камчатке, разыскивая посады, о которых писал русский землепроходец Владимир Атласов. Им удалось обнаружить древние поселения исчезнувшей культуры собаководов.

Как сообщается, открытие сделали сотрудники Института археологии РАН, представляющие Камчатский археологический отряд. Начав раскопки в долине реки Камчатка и близ одноимённого озера, Ажабачье, они сумели найти важные артефакты и свидетельства, а также останки старинных поселений. Чуть позже аналогичные навалы, оставшиеся от древних обитателей, нашли у посёлка Ключи.

Как оказалось, рвы и валы, огораживающие небольшие строения, располагались на расстоянии сотен метров друг от друга и растянулись на несколько километров. О находке пояснил Николай Кренке, доктор исторических наук. По его словам, близ домов имелись ямы, диаметром два-три метра и глубиной до полуметра. Сейчас их точное предназначение не установлено, но уже вскоре специалисты проведут геохимический анализ, который позволит больше узнать об их предназначении. Тем не менее, уже сейчас известно, некоторые из них выкопали для мусора, а в отдельных заквашивали рыбу. Этот продукт питания аборигены, жившие на данной территории с середины первого тысячелетия нашей эры до времён начала колонизации этих земель русскими путешественниками, использовали для кормления собак. Данные животные имели особое значение для тех людей.

Учёные пока не много знают об исчезнувшей культуре собаководов. Этот сибирский народ не занимался животноводством, но содержал собак, на которых в упряжках преодолевал большие дистанции. Кроме того, чтобы прокормить животных, представители племён затрачивали немало сил, собирая пищу. В пик своего развития люди, проживавшие на Камчатке, не уступали европейским соотечественникам периода раннего бронзового века.