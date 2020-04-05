 

Москва предложила Минску нарастить объемы поставок нефти

05.04.2020, 22:48, Новости дня

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что Минску и Москве важно нарастить ежемесячный объем поставок нефти на белорусские НПЗ до 2 млн тонн с учетом потерь по первому кварталу 2020 года.

Мезенцев напомнил, что в ноябре 2019 года Москва и Минск согласовали балансы по поставкам энергоносителей, передает ТАСС.

«Важно, даже с учетом потерь по первому кварталу, по году выйти практически на договоренности ноября 2019 года», – сказал российский посол в интервью телеканалу СТВ, уточнив, что «де-факто нефть будет поставляться без премии».

Мезенцев также отметил, что «рабочий оптимальный объем на два белорусских НПЗ (Новополоцкий и Мозырский) – это 2 млн тонн [в месяц], с учетом высокого качества переработки и объема экспортных поставок [белорусских нефтепродуктов]».

По словам Мезенцева, выход на «законтрактованные объемы – это пример безупречного исполнения обязательств россиянами, и важно, чтобы так было и впредь».

Глава российской дипмиссии выразил убежденность, что новое пакетное предложение, которое подготовило Минэнерго РФ и которое начало реализовываться с заключением контрактов на апрель, «сформирует новую практику без запросов и ожидания». Мезенцев отметил, что спор, который продолжался в январе, феврале и марте, не сделал стороны сильнее, но показал, что им стоит более внимательно относиться к запросам друг друга.

Что касается возможности пересмотра цены на газ для Белоруссии, Мезенцев сказал, что сейчас, «когда идет изменение стоимости на газ на внешних рынках, а она привязывается к цене на нефть, это для экспертного сообщества и энергетиков, газовиков посыл, чтобы это учитывать». «Но раз подписано соглашение, оно должно исполняться», – отметил посол.



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