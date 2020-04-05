Мнение: О “нефтяной войне”

05.04.2020, 22:44, Разное

Касательно вопросов про нефтяную войну и просьб прокомментировать те или иные заявления Трампа, Путина или любителя расчленений.

1. Достоверно последовательность событий приведших к разрыву сделки ОПЕК+ неизвестна. У России своя версия, у Саудовской Аравии своя, у США своя. На красной нитью через эти версии проходит линия о том, что разрыв сделки влияет на добычу американской сланцевой нефти и американскую сланцевую промышленность.

2. Формально, нефтяная война идет в первую очередь между Россией и Саудовской Аравией, но как мы видим, и США несут более чем серьезные потери. Отсюда и требования сланцевиков и лоббистов в Сенате США ввести санкции против России и Саудовской Аравии, просьбы договориться со стороны Белого Дома и угроза ввести пошлины на российскую и саудовскую нефть, которую озвучил Трампа.

3. Если отбросить различные трактовки и версии, которые генерируют в России, Саудовской Аравии и США относительно возможности переговоров между Москвой и Эр-Риядом, то на практике, именно новая сделка покажет, кто выиграл в этой войне, а кто проиграл. Тогда то туман войны частично исчезнет и станет понятно, кто вел нефтяную войну успешно, а кому предстоит оплачивать издержки.

4. Если нефтяная война закончится, а США не войдут в новую сделку и вернут производство к прежним объемам и прежним ценам, то они очевидно победят. Поэтому США и предлагают РФ и Саудовской Аравии заключить сделку и сократить добычу, но сами в ней участвовать не хотят (мол, вы сокращайте, а мы восстановимся и вернем себе лидерство). Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в участии США в этой сделке, чтобы и они тоже сократили добычу и устранили свое необоснованное лидерство, которое стало возможно только благодаря ОПЕК+. И помимо этого между Саудовской Аравией и Россией существует спор о том, кто и насколько должен сократить добычу, где у Москвы и Эр-Рияда, принципиально разные подходы.

5. Соответственно, закулисные дипломатические переговоры сопровождаются вбросами на тему того, кто где слил и кто кого переиграл. Но по факту никакой сделки нет, нефтяная война продолжается, а ситуация на рынке нефти далеко от стабильной.

Поэтому тут предстоит немного подождать, чтобы посмотреть, кто первым из троих главных акторов нефтяной войны прогнется под воздействием обстоятельств и внешнего давления.

6. Ситуация с коронавирусом, который усугубил спад производства (хотя скорее повлияли именно меры борьбы с коронавирусом), может ускорить достижение неких компромиссов, так как эффект нефтяной войны уже напрямую бьет по экономикам США, РФ и Саудовской Аравии. Так что я бы не исключал, что в ближайшие 2-3 месяца некие договоренности могут появится, но как представляется, возврата к сделке ОПЕК+ в прежнем виде уже не будет. Также выглядит маловероятным возврат к модернизированной сделке без участия США, иначе непонятно, зачем РФ и Саудовская Аравия несли убытки, если новая сделка позволяет американской сланцевой промышленности восстановиться.