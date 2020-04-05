Редкий пикап-кабриолет Dodge Dakota продадут на аукционе в США

05.04.2020, 22:30, Разное

На американском аукционе в начале лета нынешнего года выставят пикап-кабриолет Dodge Dakota LS Sport Convertible 1990 года выпуска. О начальной стоимости автомобиля информации пока нет.

Данный пикап считается одним из наиболее необычных и редких на планете. По сообщению нынешнего хозяина, Dodge Dakota обладает пробегом больше 95,7 тысячи км, у машины отличный внешний вид. На заводах пикап-кабриолет изготавливали в период с 1989 по 1991 годы, проект являлся собственностью компаний American Sunroof Corporation и Chrysler. Сборку стандартных пикапов с цельнометаллической крышей осуществляли в Мичигане, далее им срезали поверхность и оснащали складной конструкцией с виниловой составляющей.

Также автомобиль имел двери без замков и дугу безопасности. Другие его параметры бензиновый мотор V6 емкостью 3,9 литра мощностью 125 лошадиных сил. Совместно с данным агрегатом работали система заднего привода и четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Dodge Dakota оснащался электронными стеклоподъемниками и кондиционером, а также креслами с серой тканью. В общей сложности машину произвели численностью 2 842 модификации, 909 из которых собрали в 1990 году. Указанный выше аукцион пройдет 23 июня в Индианаполисе.