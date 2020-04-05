Филипп Киркоров в эфире с Настей Ивлеевой назвал любовь «прорвой» без отдачи

05.04.2020, 22:30, Разное

Российский певец и поп-король Филипп Киркоров объяснил, почему сейчас он имеет статус свободного мужчины, который ни в кого не влюблен. По словам исполнителя, принявшего участие в карантинном эфире блогера Насти Ивлеевой, это чувство является «прорвой», поглощающей ресурсы, но ничего не дающей взамен.

Сейчас певец даже не знает, какое состояние надо иметь, чтобы у него возникло чувство любви. Кроме того, ему нравится быть свободным мужчиной, не обремененным обязательствами. А влюбленность, как отметил Филипп Киркоров, забирает очень много сил и энергии, поэтому он обеспечен ими еще на долгое время, ведь в годы юности он вызывал это чувство у многих людей.

Филипп Киркоров признался Насте Ивлеевой, что он получил от любви столько, сколько никогда не отдал. По этой причине он назвал это чувство «прорвой», от которой нет никакой отдачи. Хотя вкладывал певец в любовь не только моральные, но и материальные ценности.