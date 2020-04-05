На Донбассе сбит российский беспилотник боевиков – штаб ООС

05.04.2020, 22:20, Новости дня

5 апреля в Донецкой области украинские военные сбили беспилотник боевиков. Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

“5 апреля благодаря умелым действиям одного из подразделений, который держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат “Застава” Bird Eye 400. Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около $2 млн”, – сказано в сообщении.

В пресс-центре отметили, что беспилотник передали специалистам для изучения данных с носителей информации.

“Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины”, – подчеркнули в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.