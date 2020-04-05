Число жертв коронавируса в Украине выросло до 37

05.04.2020, 22:20, Новости дня

На 22.00 воскресенья, 5 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 1308. Об этом сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом выросло до 37.

Излечились от COVID-19, по информации Минздрава, 28 граждан.

Підтверджено 1308 випадків COVID-19(станом на 22:00, 5 квітня)Протягом доби отримано 83 повідомлення про… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 5. aprill 2020

По данным на 10.00 в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 составляло 1251, 32 человека скончались и 25 выздоровело.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 5 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло почти 1,25 млн, из них более 256 тыс. выздоровели, а 68 тыс. человек умерли.