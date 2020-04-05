Премьер Ирландии восстановил лицензию врача и будет работать в больнице одну смену в неделю

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05.04.2020, 22:20, Новости дня

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на фоне эпидемии коронавируса восстановил лицензию практикующего врача и будет работать одну смену в неделю, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ирландская радиостанция RTE.

Представитель премьера подтвердил эту информацию. “Многие из его семьи и друзей работают в здравоохранении. Он хотел помочь даже небольшим участием”, – сказали в офисе премьера.

Лео Варадкар – выходец из медицинской семьи, в 2014–2016 годах был министром здравоохранения Ирландии. Сам Варадкар, его отец, одна из сестер, а также нынешний партнер – врачи, мать и вторая сестра – медсестры. Медицинскую практику Варадкар прекратил в 2011 году, когда ушел в политику, в 2013-м его лицензия была аннулирована.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,22 млн, из них почти 253 тыс. выздоровели, более 66 тыс. умерли.

В Ирландии подтверждено более 4,6 тыс. случаев COVID-19, скончались 137 человек, выздоровели 25.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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