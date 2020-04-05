Коронавирус может стать сезонным, “Вектор” готовит три вакцины

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05.04.2020, 22:17, Новости дня

Необыкновенная журналистская удача и знак особого доверия телеканалу "Россия 1". Корреспонденту ВГТРК Наиле Аскер-заде удалось попасть на территорию закрытого Научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, что в Новосибирске. Это ключевая организация в борьбе с коронавирусом. Там сделали первые тесты на выявление новой болезни. А сейчас сотрудники "Вектора" приступили к испытаниям вакцины от COVID-19. Что рассказал Наиле Аскер-заде гендиректор "Вектора" Ринат Максютов?

Это, пожалуй, самое засекреченное и одно из самых охраняемых мест в России. Точный адрес этого дома вы не найдете ни на одной карте мира. Ни названия улицы, ни номер дома. Здесь хранятся самые опасные вирусы на планете — Эболы и черной оспы. А последние месяцы ученые Новосибирского "Вектора" разрабатывают вакцину от новой заразы — коронавируса.

"Когда проводилось разработка данных тест-системы, у нас не было в наличии живого вируса, для оценки чувствительности мы использовали искусственные генетические конструкции", — рассказал Ринат Максютов, гендиректор ГНЦ ВБ "Вектор".

Проверка тестов проходила централизованно. В феврале в Китай прибыла международная группа экспертов ВОЗ. От нашей страны в эту делегацию вошли двое — сотрудник "Вектора" и доктор биологических наук Александр Семенов. Всего в Китай привезли два набора тестов, в каждом — по 500 штук.

– На ком проверяли?

– На пробах от пациентов, больных коронавирусной инфекцией, живом, а не модельном материале, — пояснил Александр Семенов, заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

Именно здесь производят российские тест-системы от коронавируса. "Вектор" создал два набора тестов для выявления коронавирусов. В каждом — по 4 пробирки. С белой и желтой крышкой — это реагенты. С зеленой — для отрицательного контроля, а с сиреневой — для положительного. Тест-системы были созданы достаточно быстро, буквально за неделю, как только стала известна генетическая последовательность вируса. Сейчас здесь производят 100 тысяч тестов в сутки, хотя в январе начинали с 5 тысяч.

– На настоящий момент мы произвели уже 2 миллиона тестов, этого достаточно не только для того, чтобы закрыть все потребности регионов Российской Федерации, но и безвозмездно поставлять в целый широкий спектр страны, — подчеркнул Ринат Максютов.

– Какие страны еще обращались с запросами?

– Были обращения из Сингапура, Соединенных Штатов Америки.

– Но Соединенным Штатам мы не предоставляли тесты?

– Нет.

Здесь идет самая важная работа — разработка вакцины. Над ней в круглосуточном режиме трудятся лучшие молекулярные биологи страны. У нас есть уникальная возможность увидеть этот процесс воочию. Журналистов сюда никогда не пускали. В "Векторе" планируют создать сразу три вакцины от коронавируса.

"В этом соревновании участвует много команд, и российская – поверьте — одна из сильнейших", — отметил Александр Семенов.

Во многих странах уже идут испытания. В Америке — на добровольцах. В РФ -пока на животных.

– На каких именно животных проходят исследования?

– В настоящий момент уже проиммунизированы мыши и хорьки, начинаются исследования на низших приматах, — сказал Максютов.

В новосибирском центре над созданием вакцины трудятся 50 человек. Все — молодые биологи. Руководителю одной лабораторий — 30 лет. И он — самый старший сотрудник в своем коллективе.

– Когда завершатся испытания на животных?

– Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года. В июне начнутся испытания на людях.

Мы рассчитываем на это, но для этого мы должны показать эффективность вакцины на уровне лабораторных испытаний, — рассказал Ринат Максютов.

– Может ли новый коронавирус стать сезонным?

– Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции и большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание.

Текст:

"Вести недели"



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