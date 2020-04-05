Прошлогодний флагман Honor 20 предлагают в РФ с ценником меньше 20 тысяч рублей

05.04.2020, 22:17, Разное

Флагман Honor 20 выпуска прошлого года предлагают купить в РФ с ценником меньше 20 тысяч рублей. В интернете распространили сведения о предложении устройства в переименованной сборке Nova 5T под брендом Huawei.

Оригинальная версия Honor 20 отличает от ориентированной на российский рынок версии только цветом и оформлением задней панели корпуса. В то же время китайская компания изменила название для сохранения в устройстве поддержки сервисов от корпорации Google.

Смартфон Huawei Nova 5T создан с использованием процессора Kirin 980, ОЗУ объёмом 6 Гб, а также ПЗУ – на 128 Гб. Ёмкость батареи заявлена на уровне 3,75 тысячи мАч. В то же время имеется возможность подключения быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Купить девайс можно за 19,93 тысячи рублей на онлайн-площадке Wildberries. При этом для получения скидки потребуется авторизоваться на торговом портале.