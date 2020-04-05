 

В Карачаево-Черкесии подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

05.04.2020, 22:16, Новости дня

Медики подтвердили три первых случая обнаружения коронавируса в Карачаево-Черкесии, сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.

«Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о трех первых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике. Заболевание у них проходит бессимптомно, все трое чувствуют себя удовлетворительно», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

По поступающим данным, все заболевшие находятся на домашней самоизоляции под наблюдением медиков. Обследуются все люди, контактировавшие с пациентами.

«Два человека с подтвержденным диагнозом приехали в республику из другого субъекта РФ – прилетели на самолете. Еще один факт выявлен, один из прилетевших контактировал с человеком, и мы получили, к сожалению, еще одного заболевшего. Заболевание проходит бессимптомно, люди чувствуют себя удовлетворительно», – сообщил Темрезов.

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, общее число инфицированных в мире превысило 1 млн 133 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Трамп сменил главу аппарата Белого дома, место Малвейни займет республиканец Медоуз

06.03 / “МанЮнайтед” выбил команду Руни из Кубка Англии

21.02 / “Выходить наружу запрещено, внутри передвигаемся свободно”. Журналист, оставшийся с эвакуированными из Уханя, рассказал об условиях проживания

06.02 / VOAэкспресс 5 февраля 2020

20.02 / ОБСЕ призывает Россию провести новое расследование убийства Бориса Немцова

06.02 / Daily Express – новое американское ядерное оружие возродило страх перед Третьей мировой

30.03 / Онкологические пациенты в Кыргызстане шьют маски для борьбы с коронавирусом

22.03 / Судья чемпионата России Вилков возглавил федерацию футбола Нижнего Новгорода

03.02 / Пекин счел чрезмерными принятые Вашингтоном в связи с коронавирусом меры

04.04 / США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска