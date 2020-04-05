В МИДе иронично пошутили над объявившим себя жертвой «русских троллей» министром Швеции

05.04.2020, 22:09, Разное

Представители МИДа РФ сообщили, что ценят отношения с теми странами, где не ищут «российский след», так дипломаты отреагировали на заявление министра технологий Швеции Андерса Игемана по поводу атаки «русских троллей» его профиля в социальной сети. На самом деле организовали всю операцию активисты королевства.

Ранее чиновник утверждал, что опубликованный в его профиле пост о шведских беспроводных сетях пятого поколения оказался удаленным из-за наплыва «русских троллей». Чиновник был уверен в причастности РФ к произошедшему инциденту, поскольку именно эта страна имела заинтересованность в удалении записи.

Однако журналисты канала SVT провели свое расследование, которое помогло установить, что комментарии рассылали не «русские тролли», а шведские активисты, выступавшие против сетей нового поколения 5G, считая их опасными для здоровья. В ответ на заявление Игемана российское посольство отметило, что РФ всегда готова к сотрудничеству, особенно с теми, кто не ищет везде «российский след», отметил общественно-политический журнал «Политическая экспертиза».