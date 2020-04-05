 

В МИДе иронично пошутили над объявившим себя жертвой «русских троллей» министром Швеции

05.04.2020, 22:09, Разное

Представители МИДа РФ сообщили, что ценят отношения с теми странами, где не ищут «российский след», так дипломаты отреагировали на заявление министра технологий Швеции Андерса Игемана по поводу атаки «русских троллей» его профиля в социальной сети. На самом деле организовали всю операцию активисты королевства.
Ранее чиновник утверждал, что опубликованный в его профиле пост о шведских беспроводных сетях пятого поколения оказался удаленным из-за наплыва «русских троллей». Чиновник был уверен в причастности РФ к произошедшему инциденту, поскольку именно эта страна имела заинтересованность в удалении записи.

Однако журналисты канала SVT провели свое расследование, которое помогло установить, что комментарии рассылали не «русские тролли», а шведские активисты, выступавшие против сетей нового поколения 5G, считая их опасными для здоровья. В ответ на заявление Игемана российское посольство отметило, что РФ всегда готова к сотрудничеству, особенно с теми, кто не ищет везде «российский след», отметил общественно-политический журнал «Политическая экспертиза».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Александр Запольскис: Убитый генерал КСИР, украинский Боинг и перспективы России в новом мире

17.02 / Синоптики предупредили о сильных морозах в марте

05.03 / Дежавю: Кейт Миддлтон дважды за месяц появилась в одинаковых образах на разных фермах в Ирландии

30.03 / Башкирия планирует ввести режим самоизоляции

29.03 / Канадец изобрёл «пандемический вентилятор»

04.02 / Развод с Кириллом Андреевым грозит Нелли Ермолаевой глубокой депрессией

13.03 / Проснулись раньше времени: названы самые опасные виды клещей

25.03 / Мнение: Подруга говорит, что он просто абьюзер

07.02 / Мнение: Поддавки на льду

24.02 / Мнение: «Я милого узнаю по походке …»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска