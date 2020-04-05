Релиз карточной игры Legends of Runeterra состоится 30 апреля

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05.04.2020, 22:09, Разное

Разработчики из Riot Games заявили, что полную версию карточной стратегии Legends of Runeterra стоит ожидать уже к концу нынешнего месяца, когда состоится полноценный релиз. Отмечается, что игра доступна не только для персональных компьютеров, но и для смартфонов с поддержкой ОС iOS и Android.
Кроссплатформенная игра также будет поддерживаться, при этом, все достижения игроков во время открытых бета-тестирований будут сохранены (речь идёт о ПК-версии). Релизная версия Legends of Runeterra состоит из 7 регионов, 35 чемпионов и более 350 карт. Уже через 3 недели обладатели игры на ПК смогут увидеть набор из 120 карт и одного неизвестного региона. Создатели пообещали в скором времени предоставить больше информации.

Участники бета-тестов получат памятную награду, зависящую от уровня, достигнутого во время первого рейтингового сезона. Геймеры, запустившие игру до 10:00 по Москве 8 мая, станут владельцами эксклюзивного поро-защитника лунного света.



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