 

«Стыда нет»: Игорь Крутой высказал мнение об откровенной фотографии своей падчерицы

05.04.2020, 22:09, Разное

Падчерица композитора Игоря Крутого некоторое время назад опубликовала в своем блоге откровенную фотографию на берегу океана. Композитор оправдал падчерицу перед ее подписчиками, заявив, что ему не стыдно за поступок своего ребенка.
Деятель искусства уверен, что ничего постыдного в опубликованном фотоснимке нет, фотография красивая, а дочь в шляпе и купальном костюме выглядит, как Афродита. Подписчики же блогера считают, что не очень прилично выкладывать фотографии, где демонстрируются ягодицы, а также фолловеров возмутило, что певец дал положительную оценку этому фотоснимку.

Виктория Крутая пояснила поклонникам в Instagram, что соблюдает режим самоизоляции и выходит ненадолго в безлюдные места со своей дочерью, чтобы позаниматься йогой и позагорать. Во время карантина семья Игоря Крутого живет в городе Майями, в то время как сам композитор находится в столице России.



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