IPhone SE 2020 появился на официальном изображении

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05.04.2020, 22:08, Новости дня

Американский гигант Applе в скором времени выпустит новый недорогой смартфон iPhone SE 2020, который уже позирует на снимках.

Вместе с тем представители компании до настоящего времени не называют никаких подробностей относительно данного гаджета. Эксперты прогнозируют, что новый iPhone SE 2020 будет официально представлен широкой аудитории уже к 15 апреля. Инсайдеры продемонстрировали снимки смартфона, тогда как пока факт подлинности изображения не доказан.

Большинство специалистов придерживаются мнения, что новый iPhone SE 2020 получил внешний вид, схожий с моделью iPhone 8. Однако самым главным отличием станет более продвинутая «начинка», заключающаяся в процессоре и других важных параметрах. Ориентировочная цена составит около 400 долларов.



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