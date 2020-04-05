Флагман Honor 20 серьезно подешевел в России

05.04.2020, 22:08, Новости дня

В Сети появились данные о возможности приобретения смартфона Honor 20 на 20 тысяч дешевле текущего ценника.

Вместе с тем данная модель также продается под названием Huawei Nova 5T для остальных рынком. Что касается разницы, то модель имеет несколько видоизмененную тыльную сторону, а также другие особенности. В свою очередь, аппарат пользуется достаточно высоким спросом благодаря техническим параметрам и некоторым другим особенностям.

Новинка получила мощный процессор Kirin 980 с 6 гигабайтами оперативной памяти, а также 128 гигабайт постоянной памяти. Емкость батареи гаджета составила 3750 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 22,5 Вт. Стоимость аппарата с учетом удешевления составила 19,9 тысяч рублей в России.