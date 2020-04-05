Обнаружены генетические маркеры близорукости

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05.04.2020, 22:08, Новости дня

Специалисты нашли три генетических механизма, которые отвечают за близорукость.

Во время нового исследования ученые проанализировали ДНК на наличие зрения и степени близорукости. Эксперты изучали данные полумиллиона человек. В результате работы ученые обнаружили тысячу генетических вариаций в 450 генах, которые касаются умеренной и тяжелой близорукости.

По словам специалистов, эти генетические маркеры могут быть использованы для отслеживания развития миопии у детей.



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