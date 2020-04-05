Пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыля

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05.04.2020, 21:59, Новости дня

Украинские власти заявляют, что нет никаких признаков продолжения пожаров в необитаемой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС после того, как туда были мобилизованы пожарные для борьбы с огнем.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила в ночь на воскресенье, что радиационный фон остается «в пределах нормы».

По сообщениям украинских СМИ, к ликвидации пожаров в нескольких очагах привлечено более 130 человек и десятки единиц техники, включая самолеты и вертолет.

Авиация сбросила на огонь десятки тонн воды.

Сообщается, что огонь выжег около 20 гектаров территории в нежилом районе, где взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году привел к выбросу радиации в атмосферу.

В сообщении ГСЧС говорится, что угрозы населенным пунктам нет.

Украинские СМИ сообщают о запахе гари в Киеве.

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