Байден подверг Трампа критике за медлительность в борьбе с коронавирусом

05.04.2020, 21:59, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, в воскресенье обвинил президента-республиканца Дональда Трампа в медленной реакции на угрозу коронавируса.

«Речь идет об оперативности, и я не думаю, что она была достаточной», – заявил Байден в эфире программы «На этой неделе» на канале АВС.

По его словам, в нынешней кризисной ситуации Трампу нужно «работать быстрее, ускореннее».

Ранее Трамп высоко оценил похвалу со стороны Бадена за действия президента в январе, когда он прекратил полеты из Китая в США.

Однако Байден возразил: «Мы разворачивались медленно. Сорок пять стран раньше нас [прекратили полеты из Китая]».

Трамп регулярно называет Байдена «сонным Джо», в то время как предвыборный штаб президента предложил доверенным лицам называть Байдена и других демократов «оппозицией», когда речь заходит об усилиях Трамп по борьбе с эпидемией.

Байден заявил, что стране, возможно, понадобятся еще два пакета антикризисной помощи в дополнение к пакету стоимостью 2 триллиона долларов, который Трамп подписал более недели назад. Президент и некоторые демократы в руководстве Конгресса предположили, что может потребоваться дополнительная помощь, но, похоже, пока в Вашингтоне склоняются к тому, что нужно посмотреть, как будет работать уже одобренная помощь, прежде чем принимать новый законопроект.

Байден заявил, что он будет носить маску, если рискнет выйти на публику, но пока остается в своем доме в Делавэре. Американские органы здравоохранения рекомендуют носить маски при выходе из дома.

Однако Трамп заявил в субботу, что не станет выполнять эту рекомендацию.

«Возможно, ему не нравится, как он выглядит в маске, – сказал Байден о Трампе. – Я хочу сказать, что нужно прислушиваться к выводам науки».

По его словам, Трамп должен «в полной мере воспользоваться» Законом об оборонном производстве и приказать американским корпорациям нарастить производство предметов медицинского назначения.

Он атаковал Трампа за отказ вновь открыть прием участников национальной программы медицинского страхования, известной как Obamacare, которая была принята в годы президента Барака Обамы, при котором Байден был вторым лицом в государстве.

«Это оставляет людей беззащитными перед этой проблемой», – заявил Байден.

Трамп заявил, что правительство оплатит расходы американцев на лечение от коронавируса, но отказался расширять действие программы Obamacare.

Бывший вице-президент также подверг критике отстранение от должности командира авианосца «Теодор Рузвельт» капитана Бретта Крозье. Пентагон заявил, что Крозье проявил «плохую рассудительность», когда отправил своему начальству письмо о масштабах эпидемии на его корабле, поставив на копию 20-30 человек.

«То, как они обошлись с этим человеком, похоже на уголовщину», – заявил Байден.

Министр ВМС Томас Модли уволил Крозье, а Трамп и министр обороны Марк Эспер поддержали это решение.