Поцеловал и умилил всех

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05.04.2020, 21:51, Новости дня

Трогательный ролик, как котенок поцеловал хозяйку в ответ на ее ласку.

Поцеловавший хозяйку котенок растопил сердца пользователей Сети. Причем видно, что хозяйка даже не ожидала такой ответной реакции питомца, когда поцеловала его пушистую мордочку.

Трогательный ролик, который выложила на TikTok счастливая обладательница такого пушистого чуда, никого не оставил равнодушным. Люди активно ставили лайки, так что любвеобильный малыш за короткое время собрал их около 13 миллионов. Комментаторы не скупились на слова восхищения.

«Это так мило», «Такой маленький комочек счастья, и уже все понимает», «Смотрю миллионный раз», – пишут люди. А один даже признался: «Я удаляю TikTok. Лучше уже не будет!»



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