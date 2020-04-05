Дон Кихот из Кемерово: пьяный «рыцарь» атаковал автобусы лопатой
05.04.2020, 21:51, Новости дня
Не все выдерживают психологическое давление пандемии коронавируса.
В Кемерово 5 апреля нетрезвый житель с лопатой не пропускал автобусы и кидался на них, как Дон Кихот на мельницу, разбивая стекла им стёкла.
Он думал, что водители перевозят коронавирусных. Один из автобусов в итоге лишился лобового стекла. Инцидент произошел в районе пересечения проспекта Ленина с улицей Чкалова.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет