 

Милонов прокомментировал предстоящую премьеру фильма «Шугалей» и заявил о готовности выехать в Ливию на помощь социологам ФЗНЦ

05.04.2020, 21:51, Новости дня

«Фильм обязателен для просмотра и изучения, в первую очередь, студентами, потому что именно на них нацелена западная пропаганда», – сказал депутат.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, комментируя новость о скором выходе фильма «Шугалей», порекомендовал обязательно познакомиться с новой отечественной кинолентой. Картина снята по реальным событиям в Ливии, где до сих пор незаконно удерживают двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) – Максима Шугалея и Самера Суэйфана

Российские специалисты были командированы в Ливию для проведения социологических исследований по инициативе ФЗНЦ. Обнародование результатов их работы, по всей видимости, могло навредить репутации самопровозглашенной триполитанской власти – так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В результате Шугалей и Суэйфан были похищены в ночь на 17 мая 2019 года и заключены в неофициальную тюрьму «Митига» в Триполи, славящуюся жуткими пытками над заключенными и нечеловеческими условиями их содержания.

Милонов выразил готовность отправиться с коллегами в Ливию для ведения переговоров по освобождению российских узников. Как подчеркнул депутат, они намерены проводить беседы лично с боевиками из радикальных бандформирований, несмотря на отсутствие у них международно признанного статуса. Парламентарий не сомневается, что общие усилия правительственного аппарата РФ и парламентариев, направленные на освобождение россиян, увенчаются успехом.

Отзываясь о готовящейся к выпуску ленте «Шугалей», Милонов рассчитывает на широкое переосмысление публикой либеральной пропаганды, ее деструктивизма. Фильм прольет свет на ту «демократию», о которой сегодня говорят на Западе. «Я считаю, что этот фильм, который расскажет о международном беспределе, обязателен для просмотра и изучения, в первую очередь, студентами, потому что именно на них нацелена западная пропаганда», – заключил Милонов.

Также парламентарий рекомендовал ленту «Шугалей» к просмотру госслужащим, политологам и всем, кто связан (или будет связан) с общественной деятельностью, наукой или педагогикой.

Российских социологов ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили террористы из группировки RADA, лояльной ПНС, и кинули в застенки. Россиянам так и не предъявили никаких обвинений. Посольство Ливии в Москве не реагирует на обращения депутатов Госдумы РФ и общественных деятелей по поводу сложившейся ситуации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Мэр Львова предложил РФ обменять прах разведчика Кузнецова на украинцев

01.04 / В Украине количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 669

24.03 / Опрос: 75% россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

07.02 / Эксперты рассказали, за что производители могут удаленно заблокировать любой гаджет

02.04 / Еманжелинских полицейских обвиняют в том, что они не отреагировали на вызов из больницы из-за боязни коронавируса

19.02 / МЭР снизило прогноз по росту численности населения России

25.02 / В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако

19.02 / Китайские врачи вылечили от коронавируса двух самых маленьких пациентов в стране

12.03 / Чавкает, скулит и хрюкает: в Пензенском зоопарке проснулся медведь Балу

01.04 / Почти все организованные туристы вернулись в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска