Милонов прокомментировал предстоящую премьеру фильма «Шугалей» и заявил о готовности выехать в Ливию на помощь социологам ФЗНЦ

05.04.2020, 21:51, Новости дня

«Фильм обязателен для просмотра и изучения, в первую очередь, студентами, потому что именно на них нацелена западная пропаганда», – сказал депутат.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, комментируя новость о скором выходе фильма «Шугалей», порекомендовал обязательно познакомиться с новой отечественной кинолентой. Картина снята по реальным событиям в Ливии, где до сих пор незаконно удерживают двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) – Максима Шугалея и Самера Суэйфана

Российские специалисты были командированы в Ливию для проведения социологических исследований по инициативе ФЗНЦ. Обнародование результатов их работы, по всей видимости, могло навредить репутации самопровозглашенной триполитанской власти – так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В результате Шугалей и Суэйфан были похищены в ночь на 17 мая 2019 года и заключены в неофициальную тюрьму «Митига» в Триполи, славящуюся жуткими пытками над заключенными и нечеловеческими условиями их содержания.

Милонов выразил готовность отправиться с коллегами в Ливию для ведения переговоров по освобождению российских узников. Как подчеркнул депутат, они намерены проводить беседы лично с боевиками из радикальных бандформирований, несмотря на отсутствие у них международно признанного статуса. Парламентарий не сомневается, что общие усилия правительственного аппарата РФ и парламентариев, направленные на освобождение россиян, увенчаются успехом.

Отзываясь о готовящейся к выпуску ленте «Шугалей», Милонов рассчитывает на широкое переосмысление публикой либеральной пропаганды, ее деструктивизма. Фильм прольет свет на ту «демократию», о которой сегодня говорят на Западе. «Я считаю, что этот фильм, который расскажет о международном беспределе, обязателен для просмотра и изучения, в первую очередь, студентами, потому что именно на них нацелена западная пропаганда», – заключил Милонов.

Также парламентарий рекомендовал ленту «Шугалей» к просмотру госслужащим, политологам и всем, кто связан (или будет связан) с общественной деятельностью, наукой или педагогикой.

Российских социологов ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили террористы из группировки RADA, лояльной ПНС, и кинули в застенки. Россиянам так и не предъявили никаких обвинений. Посольство Ливии в Москве не реагирует на обращения депутатов Госдумы РФ и общественных деятелей по поводу сложившейся ситуации.